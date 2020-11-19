Каунасская больница показала, в каких условиях работают врачи

Были такие периоды, когда в больнице было больше 180 пациентов. В середине ноября этот показатель колеблется в пределах 160-170. Больше половины пациентов нуждаются в кислородной терапии, состояние других также постоянно на грани.

"У нас уже есть немало пациентов в возрасте от 40 лет. Постоянно лежат 3-4 детей. В палатах интенсивной терапии и реанимации под аппаратами ИВЛ находятся 10 и больше пациентов. Это больница никогда прежде не видела такого количества тяжелых больных", – охарактеризовал ситуацию гендиректор больницы Альбунас Науджюнас.

Поскольку надо было увеличивать количество коек и врачей, временно приостановлена работа стационара на ул. Йосвайню, 2. Эти отделения переориентированы на лечение больных COVID-19.

"Для персонала это серьезный и невиданный прежде вызов, и это длиться 9 месяцев. Изнуряет не только работа с большим количеством тяжелых больных, но и необычные методы лечения: во время осмотра врачи ходят в защитных скафандрах, ведут записи, консультируют по телефону и вызывают врачей из других отделений, поскольку у пациентов есть сопутствующие заболевания. Еще один вызов – составление графиков работы, чтобы люди могли отдохнуть после напряженных рабочих часов, но при этом работа длилась круглосуточно, а ведь специалистов не хватает", – рассказал Науджюнас.

Представитель Каунасской больницы ЛУМН Светлана Каузонене сказала, что врачи решают не только медицинские проблемы, но и проблемы, связанные с инфраструктурой - открывают новые отделения, разводят точки доступа кислорода.

"Нагрузка значительно увеличилась и достается не только медицинскому персоналу (...). Нужно постоянно думать о своевременных закупках необходимых средств защиты для резерва, медицинского оборудования, планировать другие работы, чтобы больницу не сломила пандемия COVID-19", – сказала Каузонене.

Сейчас больнице требуется больше водителей, столяров, поваров, подсобного персонала.