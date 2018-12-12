Известно, что всего было около 50 таких автомобилей, которые выпускали для генералов Вермахта.

"Но такой модели нигде видеть не приходилось. Есть версии поменьше, а это большая, удлиненная. Стандартная база колес 2,80 м, а у меня – 3,30 м. Это удлиненный вариант. В Польшу иногда съезжается и 20 автомобилей, но среди них нет ни одного такого. Кроме того, это кабриолет, поэтому он стоит дороже", – рассказал мужчина.

Mercedes-Benz он получил в наследство от своего отца, который был заядлым автолюбителем.

"Отец всю жизнь работал водителем – управлял грузовиками, мотоциклами и т.д. У меня есть документы, показывающие, где он работал. Наконец, он стал работать водителем тогдашнего ректора Каунасского политехникума Казимераса Баршаускаса", – сказал Барткявичюс.

"Предполагают, что автомобиль после войны привезли в Москву – кто что мог, тот то и вез. Позже надо было ввести порядок, поскольку офицеры носились по Москве на этих трофейных автомобилях. Эти автомобили раздали, продали вузам, организациям, руководителям больниц, инспекциям", – рассказал Станисловас.

Наконец Mercedes-Benz попал в Литву.

"Трое мужчин поехали за автомобилем в Россию. Там были разные автомобили, но не все пригодны к эксплуатации, а Mercedes-Benz завелся сразу. На нем и приехали в Каунас", – рассказал собеседник.

До 1957 г. Mercedes-Benz был служебным автомобилем ректора Баршаускаса. Потом появились советские автомобили, а его списали на металлолом. Отцу Барткявичюса удалось спасти машину.

"С 1957 г. автомобиль принадлежал только моему отцу", – сказал каунасец.

До 1986 г. это был семейный автомобиль Барткявичюсов. Потом Станисловас решил его реставрировать.

"Отец злился, что работаю медленно, вот я и купил ему "Жигули", чтобы мог поездить по местам своего детства, он хотел свозить туда внуков. И он этим активно занимался. К сожалению, в 1990 г. отец умер, ему шел 84-й год. Я им очень горжусь", – не скрывает Станисловас.

Однако реставрация затянулась. После смерти отца Станисловас переехал в Вильнюс, а разобранный автомобиль остался в гараже. Реставрация завершилась лишь в 2001 году, поскольку как раз тогда для съемок понадобился именно такой автомобиль.

"Мы с друзьями собрали его за ночь и в 6 ч. утра его увезли на съемки. И сейчас есть мелочи, которые нуждаются в починке – повороты, специальные винтики, которые сложно достать", – рассказал Барткявичюс.

О чем спрашивают литовцы, увидев этот автомобиль?

"Больше всего раздражают два вопроса: сколько стоит? А второй: сколько топлива расходует? Смело говорю: 17 литров. А о цене говорю так: я возил Валдаса Адамкуса, Арвидаса Сабониса, известных английских актеров, участвовал в Празднике песни, общался с людьми. Все это и денег стоит. На этом вопросы заканчиваются", – сказал Станисловас, заметив, что машина и сейчас без проблем развивает скорость 100 км/ч.