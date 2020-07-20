Каунасец предложил уникальный маршрут: пешком из Вильнюса в Каунас

"Я давно мечтал прийти в родной Каунас из столицы пешком. Когда начал искать маршрут, понял, что его нет. Вот и решил сам его создать.
Во время карантина многие искали новые места, поэтому я верю, что мой опыт может понравиться тем, кто ищет приключений",- сказал Жемайтис.
Этот переход займет 60 ч. Каролис предлагает сосредоточиться не на километрах, а на уникальном опыте и интересных местах.
"Когда я шел, убедился, что Литва очень интересная и разнообразная, а ее красоту можно каждый раз открывать по-новому. Во время похода вы пройдете по старому участку пути Вильнюс-Каунас, который видел войска Наполеона. Увидите Электренайскую электростанцию, жежмаряйские яблоневые сады и Каунасское водохранилище",- делился впечатлениями путешественник.
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