Читатель портала DELFI Арунас из Каунаса рассказал, что купил хлеб в июле: "Нарезанный хлеб для бутербродов я купил летом, положил в шкафчик и забыл о нем. Через месяц, перебирая шкафчики, я нашел его, он выглядел абсолютно свежим. Я повертел упаковку в руках, вернул ее назад на полку".

Потом у него появился азарт, стало интересно, сколько хлеб может пролежать, не меняясь: "Что в него добавляют?"

"Через несколько месяцев начался азарт, каждый раз во время уборки я осматривал хлеб и не замечал никаких изменений. Смешно, когда пекарня говорит о высоком качестве, а хлеб месяцами как новый. Даже мягкий. Не скажешь, что он был куплен летом", – сказал Арунас и пошутил, что у него возник вопрос: может Vilniaus duona печет хлеб на год вперед, а перед его отсылкой в магазины кладет в пакеты с положенным сроком годности? Ведь ничто не меняется.

Пока Арунас не рискует пробовать этот хлеб, несмотря на его привлекательный внешний вид.

Специалисты не могут объяснить, почему так случилось.

Глава отдела качества Vilniaus duonos Валдас Лаукагалис сказал, что срок годности такого продукта - 7 дней. Для производства не используют консерванты и другие добавки. В состав входят: пшеничная мука, вода, сахар, рапсовое масло, дрожжи, йодированная соль, экстракт ячменного солода, аскорбиновая кислота для обработки муки.

"Максимальный срок годности наших изделий - 10 дней", - сказал Лаукагалис.

"Мы можем порадоваться, что визуально наш хлеб кажется свежим даже спустя 5 месяцев, однако по окончании срока годности хлеб есть не рекомендуется", – продолжил он.

Причины того, что хлеб Toste так долго сохраняет свежий вид разные: подходящая температура хранения; относительная влажность воздуха; защита от прямых солнечных лучей (хлеб хранится в шкафчике).

Эйманте Рузгите, представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы, не могла сказать, почему хлеб так долго не меняет свой внешний вид.

"Срок годности устанавливает производитель, он берет на себя ответственность за безопасность и качество продукта. На видео представлено изделие, которое не относится к числу быстро портящихся и возможно, при подходящих условиях хранения, оно дольше будет сохранять свой привлекательный внешний вид, но вообще без учета всех обстоятельств что-то комментировать было бы сложно".