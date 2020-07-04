"Спасибо, Шарас. Пока (Adeu)!" – гласит надпись на зеленом фоне и подпись "каунасцы".

Напомним, что Ясикявичюс подписал трехлетний контракт с барселонским клубом.

В 2013-2014 гг Шарас завершил спортивную карьеру в "Жальгирисе" и начал работать в штабе тренерского состава родного клуба.

С 2016 года он стал главным тренером команды.

Ясикявичюс в социальной сети простился с болельщиками команды и поблагодарил их.

"Привет, фанаты каунасского "Жальгириса".

Как вы уже знаете, мы решили завершить этап в "Жальгирисе" и перейти в другую команду. Конечно, это сложный момент для всей семьи.

Я хотел записать искреннее видео, поблагодарить вас за проведенные вместе годы – я горжусь тем, что удалось сделать с нашей прекрасной организацией "Жальгирис". Как я всегда говорил, без фанатов клуба все это было бы невозможно. Итак, спасибо вам, как я уже говорил – я всегда буду фанатом "Жальгириса" номер 1. Больших успехов жальгирюкасу и до встречи на арене "Жальгирис". Зелено-белый навеки, как говорится", – сказал Ясикявичюс.

2 июня на пресс-конференции директор клуба "Жальгирис" Паулюс Мотеюнас сказал, что нового стратега постараются найти как можно скорее, и им будет литовец.