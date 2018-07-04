Скульптуру и ее идею безжалостно раскритиковал и обозреватель Рамунас Богданас.

После такой критики журналисты DELFI посетили Каунас, пообщались с жителями и гостями города, пытались выяснить, точно ли скульптура не отвечает их ожиданиям.

"Не может быть и вопроса о нужности такой скульптуры. Супер. А откуда знают, как выглядел Витис?", – высказался каунасец Станисловас.

"С этой скульптурой повезло всем. Это не только каунасский памятник, это Витис всей Литвы. Мы - один кулак, поэтому должны поддерживать друг друга, а не конкурировать. Я рад за Каунас", – сказал живущий в Каунасе вильнюсец.

"Каждый красоту и историю понимает по-своему. Кому-то кажется красивым, кому-то нет. У каждого есть свое мнение", – оценил волну недовольства Марюс.

Турист из германии Матт признал, что знает о Витисе немного, но, по его мнению, скульптура украшает город.

"Я кое-что знаю об этой скульптуре, но много сказать не могу. Я вижу, что тот же воин изображен и на красном флаге (герб Литвы). Очень хорошая красивая скульптура", – не жалел комплиментов немец.

И хотя большинство собеседников DELFI хвалили "Воина свободы", некоторые сделали замечания.

"У меня есть одно замечание. Сейчас, когда смотришь со стороны Каунасского замка, за Витисом растет большое дерево, поэтому, когда памятник откроют, он затеряется на фоне дерева", – сожалела Юрате.

"Мне хотелось бы, чтобы его развернули в другую сторону, сейчас он -лицом к замку, будто его атакует, а ведь он должен защищать", – сказал каунасец Витаутас.

Сейчас проводят работы по установке скульптуры, открытие состоится 5 июля.