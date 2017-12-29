Неумолимо приближается 2018 год, когда начнется капитальный ремонт самой длинной улицы Каунаса - проспекта Саванорю. Реконструкция начнется весной, но горожане уже сейчас обеспокоены предстоящими трудностями и неудобствами.
Kamščiai Savanorių pr. Kaune (asociatyvi nuotr.)
© Ramūnas Guiga

На одном из форумов каунасские водители делятся своими опасениями.

Между тем директор администрации Каунасской мэрии Вилюс Шиляускас сказал, что говорить о заторах и других неудобствах еще рано.

"Работы начнутся только весной следующего года, а все работы планируем завершить к концу года", – сказал он.

"В следующем году приведут в порядок проезжую часть всей улицы, перемены будут и на тротуарах. Сейчас парковка на проспекте хаотичная, поэтому и здесь внесем порядок, не разрешим ставить машины так, чтобы они мешали пешеходам, велосипедистам, мамам с колясками", – сказал Шиляускас.

"По сути порядок движения на проспекте Саванорю останется прежним, просто заметнее и безопаснее станут перекрестки. Кроме того, на светофорах установят современные системы управления, которые будут реагировать на поток машин, значит движение будет более слаженным", – продолжил он.

Повториться ли сценарий 2016 года, когда водители больше месяца стояли в заторах, – время покажет, но каунасцам придется вооружиться терпением.

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