Каунас снова готовит Вильнюсу подарок на день рождения

Вильнюс по случаю 696-ой годовщины снова получит подарок от Каунаса. В этот день каунасцы приглашают вильнюсцев в гости и угостят ужином, а городская мэрия позаботится о бесплатном транспорте и экскурсиях по городу, а также о бесплатных музеях и познакомит с деятельностью Kaunas 2022.
Made in Vilnius nuotr.

Каунасцы угостят жителей столицы ужином 26 января, в субботу, в 18 ч.

"Теплое и уютное общение всегда лучше материальных подарков. Призываю всех каунасцев поучаствовать в дарении подарков Вильнюсу и его горожанам. Сейчас все в руках каунасцев", – сказал мэр города Висвальдас Матийошайтис.

Каунасская мэрия приглашает горожан регистрироваться на специальном сайте dovana.kaunas.lt Каунасцы могут пригласить на ужин вильнюсцев как к себе домой, так и в любой ресторан или кафе города.

Регистрация продлится до вечера 21 января.

Вильнюсцы могут присоединиться к мероприятиям двумя способами: или по приглашению друзей-каунасцев, или путем регистрации в гости к каунасцам, которые готовы принять незнакомых людей. Вильнюсцы могут регистрироваться с 9 ч. 22 января.

Вильнюсцев, которые приедут на ужин в Каунас ждет еще один сюрприз – они смогут бесплатно участвовать в экскурсиях по Каунасу.

Команда "Каунас – столица европейской культуры 2022" 26 января с 13.00 до 16.30 ч. проведет день открытых дверей для вильнюцев. Все желающие могут ознакомиться с офисом "Каунас 2022" (аллея Лайсвес, 36), программой и выпить кофе. С 12.00 до 13.00 ч. там состоится мастерская творческого письма "Мифологический зверь Каунаса" с писателем Сандрпй Бернотайте.

Подарок Вильнюсу готовит и музей Каунаса. Гости из Вильнюса 26 января могут бесплатно посетить все каунасские филиалы музея (Каунасский замок, Ратушу, музеи К.и М.Петраускасов и Народной музыки).

Бесплатно можно будет посетить и Музей чертей.

Всех записавшихся на ужин Вильнюсцев в Каунас бесплатно привезут автобусы компании Kautra. Их ждет торжественная встреча на Каунасском автобусном вокзале.

В прошлом году подарок вильнюсцам подарили больше 500 каунасцев, они организовали 330 ужинов. На их посещение зарегистрировались 1033 вильнюсца.

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