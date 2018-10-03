Муниципальная транспортная компания второго по величине литовского города - Каунаса Kauno autobusai приобретает за 29,4 млн евро 85 новых троллейбусов.
Kauno troleibusai
© Kas vyksta Kaune

Троллейбусы будут покупаться у польской компании Solaris Bus & Coach S.A.

После обновления парка троллейбусов в городе не останется служивших несколько десятилетий троллейбусов Škoda.

Планируется, что первые новые троллейбусы прибудут в Каунас самое позднее летом следующего года, оставшиеся будут доставлены в течение последующих четырех месяцев.

Старые троллейбусы Škoda превратятся в произведения искусства и будут экспонироваться на выставке.

В год Kauno autobusai перевозит около 80 млн пассажиров. В Каунасе также курсируют 79 маршрутных микроавтобусов-такси, а также автобусы.

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