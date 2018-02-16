В 100-ю годовщину Литвы в Каунасе по традиции состоялось шествие, однако на этот раз одна жительница города потрудилась на славу - сшила 100-метровый триколор, который украсил центр города.
Kaunas švenčia Lietuvos šimtmetį
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Юрате, которая работает поваром в одном ТЦ, на домашней швейной машинке дома в выходные дни шила 100-метровый флаг.

"Друг мужа принес рулоны ткани. Я попробовала поднять, тяжелые. Думала, потребуется немало поработать, ведь одной строчки тут не хватит. Флаг будут нести много людей, поэтому надо было сшить так, чтобы он не порвался", – рассказала женщина.

Она шутила, что больше всего боялась перепутать цвета, в таком случае ей пришлось бы эмигрировать, как Сметоне, пошутила женщина.

На пошив флага потребовалось 300 м материала шириной 4,5 м.

На праздничный концерт во двор Военного музея собралось множество людей.

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