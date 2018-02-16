Юрате, которая работает поваром в одном ТЦ, на домашней швейной машинке дома в выходные дни шила 100-метровый флаг.
"Друг мужа принес рулоны ткани. Я попробовала поднять, тяжелые. Думала, потребуется немало поработать, ведь одной строчки тут не хватит. Флаг будут нести много людей, поэтому надо было сшить так, чтобы он не порвался", – рассказала женщина.
Она шутила, что больше всего боялась перепутать цвета, в таком случае ей пришлось бы эмигрировать, как Сметоне, пошутила женщина.
На пошив флага потребовалось 300 м материала шириной 4,5 м.
На праздничный концерт во двор Военного музея собралось множество людей.
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