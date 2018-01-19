Каунас второй год подряд традиционно поздравляет Вильнюс с днем рождения. В прошлом году вильнюсцам предлагали бесплатные поездки в Каунас и скидки в ресторанах и барах, а в этом году 27 января вильнюсцев приглашают приехать в Каунас на ужин.
© Organizacijos nuotr.

На сайте, созданном Каунасской мэрией, могут регистрироваться каунасцы, которые хотят пригласить вильнюсцев на ужин и вильнюсцев, которые хотят приехать в Каунас. За первые несколько часов сайт посетили несколько тысяч человек и зарегистрировались 40 человек, предлагающих ужин. Как и в прошлом году туда и обратно Вильнюсцы могут ехать бесплатно или воспользоваться скидками на услуги Taxify и Citybee.

Представитель Каунасской мэрии Томас Григалявичюс сказал, что идею осуществили в течение трех недель.

"Пока мы не знаем, во сколько это обойдется, но в прошлом году день рождения стоил 3599 евро, это минимальный бюджет для подобных кампаний, думаю, в этом году будет примерно столько же", – сказал он.

Сюрпризы своим жителям готовит и Вильнюс. Один из сюрпризов – игра "695 подарков для вильнюсцев", которая состоится 25 января. В разных местах города у знака 695 жителей ждут подарки – по данным мэрии, достаточно будет сказать пароль и человек получит подарок. Игра будет длиться весь день – с 8 до 21 ч. и завершится бесплатным концертом Айсте Ласите в баре Piano man в 21 ч.

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