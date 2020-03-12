Каунас готовится: предусмотрены дополнительные здания для размещения людей на случай распространения вируса

На встрече обсудили сегодняшнюю ситуацию, обменялись информацией, оценили возможности выделения дополнительных помещений для самоизоляции и карантина жителей, а также для лечения. Все это потребуется, если количество больных увеличится.

"Пока еще только проходит дискуссия, мы обсудили несколько зданий, которые для этого можно было бы приспособить, если вдруг в больнице не останется мест. Также ждем решения правительства о том, надо ли временно закрывать школы, отзывать массовые мероприятия. Больше информации будет после обеда", – сказал советник мэра Томас Ярусявичюс.

По данным представителя отдела по связям с общественностью Арнольдаса Букялиса, в Каунасе уже несколько недель автобусы и троллейбусы дезинфицируют чаще чем обычно.

По словам гендиректора Kauno autobusai Миндаугаса Григялиса, автобусы дезинфицируют каждый день, у водителей есть дезинфекторы.

"Сегодня мы пополнили запасы дезинфекторов, их раздали школам. Все другие меры, которые предпримет Каунас, будут зависеть от решений правительства, мы готовы к разным сценариям", – сказал заместитель главы городской администрации Каунаса Паулюс Кярас.