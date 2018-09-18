Каунас готовится к визиту папы римского: где оставлять автомобили

Основное мероприятие состоится в парке Слияния (Сантакос), куда на службу соберутся десятки тысяч людей.

"Визит этот важен как для верующих, так и для всех горожан. В парке Слияния соберется множество людей. Мы раздадим 90 000 приглашений. Их можно получить на Ратушной площади. Это историческое событие для всей Литвы", – сказала координатор визита Вайда Спангелявичюте-Кнейжене.

Тем, кто приедет на мессу, намеченную на 10 ч., нужно иметь при себе распечатанное приглашение. Важно обратить внимание на указанный в нем сектор. Планируется, что в парк людей будут впускать с 22 ч. в субботу (22 сентября). В воскресенье программа в парке начнется с 5 ч. утра.

"В воскресенье утром полиция ограничит движение транспорта в центре Каунаса. Ни такси, ни другие автомобили на эту охраняемую территорию попасть не смогут. Подъехать можно будет только до полицейского поста. Местные жители смогут выехать, но вернуться домой на автомобиле смогут уже только после визита. 23 сентября будет ограничено движение на проспекте Саванорю. Рекомендую в воскресенье организовать поездки так, чтобы они не пересекали проспект Саванорю", – сказал глава Каунасской дорожной полиции Рамунас Кемзура.

"Во время визита папы римского будут работать многочисленные наряды полиции. Большое внимание будут уделять движению, безопасности. Каждого заблудившегося ребенка вернут родителям", – сказал заместитель главы ГПК Каунаса Дарюс Плявга.

"Горожан убедительно просим не ехать в парк Слияния на собственных автомобилях. Общественный транспорт 23 сентября будет бесплатным, будет курсировать круглосуточно. Будут дополнительные автобусы, помеченные буквой P. Велосипеды предлагаем оставлять на старом причале у Немана. Для приезжающих из Вильнюса организованы поездки на поездах, поезда будут курсировать всю ночь. С вокзала в парк из будут возить специальные автобусы", – сказал представитель Каунасской мэрии Паулюс Керас.

Автомобили можно будет оставить на Алексотском аэродроме, у ТЦ Megoа, у университета им. А.Стульгинскиса – оттуда в парк будут ездить специальные автобусы.

После утренней службы в Каунасе папа будет отдыхать и обедать, а в 15 ч. в Кафедральном соборе встретится со священниками. После этого визита папа вернется в Вильнюс.

Согласно подсчетам, 25 лет назад во время визита папы Иоанна Павла II в Каунасе на встречу с ним собралось 120 000 человек.