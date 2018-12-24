25 декабря католики и протестанты, а также прихожане некоторых православных церквей, кроме Черногорской, Русской, Сербской, Грузинской и Иерусалимской, празднуют Рождество.
В римcко-католической церкви и большинстве протестантских Рождество празднуют по современному григорианскому календарю. С ним совпадает новоюлианский календарь, по которому Рождество празднуют 25 декабря прихожане многих православных церквей мира. Перейти на григорианский календарь планирует и недавно созданная Православная церковь Украины.
Посетить торжественные богослужения и собраться за традиционным праздничным столом в кругу семьи предстоит и многим жителям Литвы.
Сотрудники информационного портала DELFI поздравляют всех читателей с праздником Рождества. Пусть на протяжении всего грядущего года вас сопровождают лишь хорошие новости, дарующие радость, покой и вдохновение.
Счастливого Рождества!
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