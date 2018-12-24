В традициях праздника указано, что Сочельник заканчивался с появлением на небе первой вечерней зари, после чего во всех католических и протестантских храмах проходят богослужения.

В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто не успел приступить к исповеди, идут в церковь, которая обычно открыта с раннего утра. Готовится праздничный ужин, состоящий из постных блюд.

Как правило, в центр стола ставят блюдо с освященным пресным хлебом — рождественскими облатками. Перед тем, как начать ужин, глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа.

Что запрещено делать

шить, убирать или заниматься любыми домашними делами и хлопотами (считается, что эти действия отвернут от вас удачу на весь следующий год);

есть продукты животного происхождения (допускаются морепродукты);

носить черные вещи (это может принести к несчастью).

В настоящее время обычай рождественского хлеба, облаток, распространен в основном в Польше и ряде стран Восточной Европы. Иногда облатки посылают по почте тому, с кем не удастся встретиться в эти рождественские праздники.

Если кто-нибудь придет в дом в Сочельник, то должен быть принят, как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей, пишет rian.com.ua.

Сохранился также обычай подкладывать сено под белую скатерть на столе, за которым совершается трапеза Сочельника. Сено призвано напоминать о бедности Вифлеемской пещеры и о Богородице, положившей новорожденного богомладенца Христа на сено в ясли.

Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции.

Принято также в этот день делать подарки домашним. Некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, приглашают в эту ночь за свой стол одиноких стариков и бедных людей.