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Конференция католических епископов Литвы во вторник призвала новые власти страны не приравнивать однополое партнерство к семье или браку.
Католическая церковь призывает не приравнивать к браку однополое партнерство
© Shutterstock nuotr.

"Понятно, что законодатели ищут подходящую правовую защиту для иных форм совместного проживания. Однако это не должно делаться посредством изменения понятия семьи или брака", - говорится в письме литовских католических епископов.

В нем также говорится, что "приравнивание иных форм совместного проживания к семье, при игнорировании естественного взаимной дополняемости полов, неизбежно ведет к отрицанию естественного характера семьи и умаляет ее значение как конституционной основы общества и государства".

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Епископы обнародовали это письмо за несколько дней до начала работы нового правоцентристского правительства. В договоре правящей коалиции закреплена договоренность стремиться к узакониванию "нейтрального в гендерном отношении партнерства".

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