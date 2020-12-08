Католическая церковь призывает не приравнивать к браку однополое партнерство

"Понятно, что законодатели ищут подходящую правовую защиту для иных форм совместного проживания. Однако это не должно делаться посредством изменения понятия семьи или брака", - говорится в письме литовских католических епископов.
В нем также говорится, что "приравнивание иных форм совместного проживания к семье, при игнорировании естественного взаимной дополняемости полов, неизбежно ведет к отрицанию естественного характера семьи и умаляет ее значение как конституционной основы общества и государства".
Епископы обнародовали это письмо за несколько дней до начала работы нового правоцентристского правительства. В договоре правящей коалиции закреплена договоренность стремиться к узакониванию "нейтрального в гендерном отношении партнерства".
Правящее большинство после выборов в Сейм образовали Союз отечества - Литовские христианские демократы, Движение либералов и Партия свободы.
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