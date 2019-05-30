Католическая церковь: нет правовых преград иметь представителя в совете LRT

Так она отреагировала на предложение правительства Cейму Литвы отказаться от представителя Литовской епископальной конференции (ЛЕК) в органе управления LRT. Такое решение кабмин аргументировал положением Конституции, предусматривающим, что в Литве нет государственной религии.
Представитель ЛЕК Ева Урбонайте-Вайнене сказала BNS, что это положение "не мешает государству и церкви сотрудничать по важным для общества вопросам".
"ЛЕК была приглашена представлять верующих в совете LRT и во многом содействовала обеспечению демократии и разнообразия мнений в представляющем интересы общества органе управления национального вещателя", - сказала Е. Урбонайте-Вайнене.
Предложение не назначать представителя католической церкви в совет LRT правительство внесло с выводами для рассматриваемых в Cейме поправок, предусматривающих реорганизацию управления LRT.
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