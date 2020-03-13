Врач отметил даже, что они слишком мягкие, могли бы быть и более жесткими: например, по его словам, надо остановить проведение всех публичных мероприятий, а не только тех, на которые собирается определенное количество людей.

"Если мы посмотрим на то, как развивались процессы в Китае, то два месяца - это тот срок, когда достигается пик, а потом болезнь идет на спад", – прокомментировал Касюлявичюс длительный период карантина в интервью LRT.

По его словам, правительство и муниципалитет не должны ссориться из-за того, кто первым объявил жесткий порядок, поскольку такие дискуссии сейчас - не самое существенное.

"Все зависит от интенсивности применения мер, важна степень терпения каждого человека. Я призываю правительство и муниципалитет договориться и гармонизировать эти отношения, поскольку всем нужно проявить терпение", – сказал Касюлявичюс. Принятые решения, по словам врачей, правильные и могли бы быть более жесткими.

"То, что мы делаем, – как Вильнюсский муниципалитет, так и правительство – это правильное решение, его надо поддержать. Они, я бы сказала, должны быть более "драконовскими". (...) Такие ограничения не действуют, если людей меньше 100. Я думаю, в столице и во всей Литве не должно быть никаких массовых мероприятий, надо отозвать культурные и спортивные мероприятия. Учебный процесс должен быть остановлен по простой причине – молодежь, ученики, студенты больше всего пользуются общественным транспортом. Переполненный общественный транспорт - источник заражения", – подчеркнул врач.