"За большей частью сосен присматривает мэрия. Но этот уход включает в себя прополку и уборку мусора", – сказала порталу DELFI представитель мэрии Гедре Чепоните.

Она заверила, что виной всему возраст сосен, а не плохой уход или жара. Сосны были посажены в 1981-1985 гг.

"Это растение, оно растет, стареет, сейчас выглядит так, как выглядит", – сказала собеседница.

Глава Литовского центра арбористики Сигитас-Альгис Давянис сказал, что всему виной возраст сосен и плохой уход за ними. "Если бы в течение 20 лет больше внимания уделяли их благосостоянию, то они оставались бы более пышными и красивыми", – считает он, заметив, что главное здесь - улучшение качества почвы.

"Сосны нетребовательны, но они не могут расти в истощенной почве. В природе все обновляется. В тех условиях, в каких растут эти сосны, это обновление невозможно. Они голодают, и это видно", – сказал специалист, заметив, что нужна специальная подкормка.

Чепоните сказала DELFI, что в следующем году купят и посадят новые медленнорастущие сосны. "За ними будут ухаживать - поливать, полоть, подкармливать. Сейчас этого нет. Мы надеемся, что будет красивее", – сказала Чепоните, отметив, что средства на это пока не выделены.

Давянис заметил, что если все хорошо не обдумают, то и новые сосны через 20 лет состарятся.

"Раньше считали, что дерево может выжить в городских условиях. Но у города есть своя специфика. Чтобы растение было красивым, надо ухаживать за ним. За цветами мы уже научились ухаживать и подкармливать их, а деревья обычно оставляем на волю судьбы. А о них надо заботиться. Город - не естественное место произрастания деревьев", – заметил он.

По словам специалиста, корни сосен у парламента летом перегреваются, а зимой замерзают. "Это необычные, неестественные условия. Все сказывается на продолжительности жизни растений, физиологию. Растению тяжело. На нем появляются вредители, оно болеет. Все это сказывается на внешнем виде и продолжительности жизни", – сказал Давянис.

На вопрос, как он оценивает зеленые зоны Вильнюса, специалист сказал, что Вильнюс кажется зеленым только внешне, но это не означает, что столица Литвы - зеленый город.

"Ситуация с зелеными участками улучшается, но чаще всего этот вопрос решают не специалисты. Надо согласовывать экологию", – сказал собеседник. По словам Давяниса, европейские города несовершенны, у них есть проблемы, унаследованные с давних времен. Однако самым хорошим примером в Европе он считает голландские города.