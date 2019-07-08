По данным Департамента статистики Литвы, в прошлом году из страны уехали 32 300, а приехали 28 900 человек. Нетто международной миграции в 2018 году составило 3300 человек и было самым низким с 1990 года.
В прошлом году в 10 из 60 самоуправлений в Литве число жителей увеличилось. В Клайпедском районе – на 2249, в Кауансском – 2242, в Вильнюсском – 2014, Шяуляйском – 467, в Паланге – 355, в Алитусском районе – 340, в Тракайском районе – 233, в Неринге – 210, в Электренай – 97.
Всего на 8 меньше стало в Бирштонасе. 20 человек уехали из Шальчининкай, 56 – из Шяуляй. В 2018 году 890 человек уехали из Алитуса, 756 – из Клайпеды, 534 – из Каунаса. Из Мажейкяйского района уехали 572 человек.
В прошлом году просматривалась тенденция, снижения числа жителей в крупных городах, и роста или незначительного снижения в районах вокруг этих городов. Например, в Каунасе стало на 534 жителей меньше, а в Каунасском районе на 2242 больше.
В Клайпеде число жителей сократилось на 756, а в Клайпедском районе увеличилось на 2249. Число жителей Шяуляй сократилось на 56, а в Шяуляйском районе увеличилось на 467. Число жителей Паневежиса сократилось на 1100, а в Паневежском районе - на 85. Только в Вильнюсе число жителей увеличилось на 3465, на 2014 выросло и число жителей в Вильнюсском районе.
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