Десять процентов опрошенных жителей Литвы, 5% представителей бизнеса и 2% государственных служащих отметили, что в прошлом году давали взятку. В позапрошлом году так учреждали 12% жителей, а также 8% представителей бизнеса и 4% чиновников.
Как говорится в сообщении ССР, жители чаще всего сталкивались с вымоганием взятки и ее дачей в республиканских, городских и районных больницах, однако опыт взяточничества, по сравнению с прошлыми годами, здесь сократился.
Коррупционный опыт также сократился в дорожной полиции, в муниципалитетах, на станциях скорой помощи, поликлиниках.
"Если смотреть с долгосрочной перспективы, то жители Литвы все реже напрямую сталкиваются с коррупцией, считают, что масштабы коррупции в Литве сокращаются, однако она все еще остается серьезной проблемой", – утверждает в пресс-релизе ССР директор службы Жидрунас Барткус.
По сообщению ССР, десятилетие значительно не меняется доля населения, которая готова сообщить о коррупции.
В 2007 году это были готовы сделать 25% представителей бизнеса, в прошлом году – 31%, соответственно 24% и 22% населения. Больше всего готовых сообщить о коррупции среди чиновников, так утверждали более 52% опрошенных госслужащих, в 2014 году таких было 29 процентов.
По заказу ССР исследование "Карта коррупции Литвы 2019" провела компания рыночных и социологических исследований Vilmorus, в сентябре-ноябре прошлого года был опрошен 1001 житель, 501 представитель бизнеса и 510 госслужащих.
Крещение Господне в 2020 году: традиции и история праздника
Крещение Господне было одним из ключевых событий...
Грядущей ночью на озере Бальсис пройдет ночное купание
В ночь на 19 января на озере Бальсис (Зеленые озера)...
Карта коррупции: в Литве растет число респондентов, утверждающих, что не дают взятки (2)
В Литве продолжает сокращаться количество жителей,...
Литовский дeпутат о Первомае: нечего стыдиться, а тем более отменять праздник (17)
Депутат парламента Литвы социал-демократ Юлюс...
Литва неспособна сосчитать своих детей: девочек находят в публичных домах, детей продают и родители (38)
По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы ,...
TOP новостей
Литва неспособна сосчитать своих детей: девочек находят в публичных домах, детей продают и родители (38)
По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы ,...
Работодатели в Литве хвалят работников-иммигрантов: они трудолюбивы и мотивированы (9)
Говорят, что свято место пусто не бывает. Компании,...
Президент Литвы: мы допустили ошибку в экономике (125)
Литовской экономике слишком долго позволяли...
Женщина заказала продукты из электронного магазина, получив их, пришла в ужас (39)
"Я не из тех, кто после получения каждой услуги выясняет...
Грядущей ночью на озере Бальсис пройдет ночное купание
В ночь на 19 января на озере Бальсис (Зеленые озера)...