Кароблис поблагодарил министра обороны Португалии за вклад в безопасность региона

С июля в Литве на несколько месяцев дислоцированы 150 португальских военных, которые участвуют в учениях и тренировках вместе с литовцами. Дислокация португальских ротационных сил в Литве способствует не только укреплению взаимодействия наших сил, обмену опытом, но и повышает осознание преобладающих в регионе реалий безопасности партнерами южного фланга", – цитируются в пресс-релизе слова Р. Кароблиса.
Министр Португалии отмечает, что его визит в Литву является "проявлением солидарности с другом и союзником".
"Португалия и Литва представляют НАТО и Евросоюз, и, невзирая на нашу географию, наша безопасность и будущее взаимосвязаны. Лично для меня эта встреча была очень полезной, она помогла глубже понять, как мы можем далее работать, борясь с общими вызовами", – сказал Ж. Кравиньо.
Министры обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, укрепления региональной обороны, приближающиеся встречи министров обороны НАТО и саммит альянса, оборонные инициативы ЕС.
До этого Ж. Кравиньо посетил дислоцированных в Клайпеде португальских военных.
Военные этой страны дислоцируются в Литве уже в третий раз с 2014 года, когда после аннексии Россией Крымского полуострова Украины и поддержки сепаратистов на востоке этой страны, некоторые страны НАТО начали присылать военных в Балтийский регион с ротацией на несколько месяцев.
Сходные ротационные силы в Литве дислоцировали Бельгия, Чехия, Дания, США, Польша, Люксембург, Венгрия и Германия.
Португалия четыре раза принимала участие в миссии Балтийского воздушного патрулирования, направляла военных в действующий в Вильнюсе небольшой штаб НАТО.
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