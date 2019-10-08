Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во вторник сообщил, что правительство предлагает выделить в 2020 году на оборону 2,02% валового внутреннего продукта (ВВП).
© DELFI / Valdas Kopūstas

По словам министра, такую цифру несколько недель назад одобрил Госсовет по обороне (ГСО).

"Есть решение ГСО, это 2,02% в регулярном бюджете", – сказал Р. Кароблис на заседании Сейма во вторник.

Он не назвал, какая это будет сумма в евро. Ранее сообщалось, что финансирование обороны в 2020 году впервые превысит миллиард евро.

По словам министра, предлагаемые средства соответствуют планам развития системы обороны, но если экономика снова будет расти быстрее, чем прогнозируется сейчас, то правительство в следующем году смогло бы выделить сумму, необходимую для достижения 2% ВВП.

Статьи по теме:
США помогут защитить энергетическую инфраструктуру стран Балтии от кибератак  (9)
Специалисты ВС Литвы начали тестировать комплексы NASAMS  (11)

"Я не вижу никаких знаков, что это может быть изменено в правительстве", – сказал Р. Кароблис.

Оборонный бюджет этого года составляет 948 млн евро, однако государство, по всей видимости, позаимствует около 30 млн евро, чтобы на оборону было выделено 2% ВВП.

Большинство политических партий подписали соглашение о том, что оборонные ассигнования в 2030 году составят 2,5% ВВП.

Р. Кароблис также сообщил, что в ближайшие годы в Литве возрастут инвестиции НАТО и отдельных союзников.

По словам министра, в 2015 – 2018 годах они составили 117 млн евро, а в 2019 – 2021 годах они составят 272 млн евро.

"Основные объекты (инвестиций) – инфраструктура, а также связь и разведывательное оборудование", – сказал он.

Статьи по теме:

Литовские солдаты будут учиться уничтожать воздушные цели над Балтийским морем (18)

В понедельник на берегу Балтийского моря начнутся...

Общество

Кароблис: на оборону в следующем году намечается выделить 2% ВВП (8)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во вторник...

Апелляционный суд Литвы смягчил наказания шпионившим в пользу России бывшим военным

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник смягчил...

На парламентских выборах 2020 года у проживающих за рубежом литовцев будет отдельный избирательный округ

На предстоящих в октябре следующего года парламентских...

В Лаздийском районе на кладбище общественные работы выполняли нетрезвые мужчины (11)

На кладбище в деревню Крикштоняй (Лаздийский район)...

Съемочная группа искала кенгуру даже с прибором ночного видения, но тщетно (2)

8 октября утром в Вильнюсе, в микрорайоне Пилайте,...

TOP новостей

В Вильнюсе установят больше 30 радаров, которые действуют в обоих направлениях (22)

Вильнюсские водители заметили, что в городе есть...

В торговых центрах Литвы вместо бумажных появляются электронные ценники – это скажется на ценах (33)

Торговые сети, действующие на территории Литвы...

Детали налога на недвижимость в Литве: имущество семьи стоимостью 200 000 евро налогом не облагается (6)

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что налог...

Какие налоги предлагают расширить, какие акцизы хотят повышать и что может подорожать в Литве? (37)

Министерство финансов Литвы в следующем году...

Последний день Дворца профсоюзов в Вильнюсе (38)

9 октября в Вильнюсе начнутся работы по сносу Дворца...