По словам министра, такую цифру несколько недель назад одобрил Госсовет по обороне (ГСО).

"Есть решение ГСО, это 2,02% в регулярном бюджете", – сказал Р. Кароблис на заседании Сейма во вторник.

Он не назвал, какая это будет сумма в евро. Ранее сообщалось, что финансирование обороны в 2020 году впервые превысит миллиард евро.

По словам министра, предлагаемые средства соответствуют планам развития системы обороны, но если экономика снова будет расти быстрее, чем прогнозируется сейчас, то правительство в следующем году смогло бы выделить сумму, необходимую для достижения 2% ВВП.

"Я не вижу никаких знаков, что это может быть изменено в правительстве", – сказал Р. Кароблис.

Оборонный бюджет этого года составляет 948 млн евро, однако государство, по всей видимости, позаимствует около 30 млн евро, чтобы на оборону было выделено 2% ВВП.

Большинство политических партий подписали соглашение о том, что оборонные ассигнования в 2030 году составят 2,5% ВВП.

Р. Кароблис также сообщил, что в ближайшие годы в Литве возрастут инвестиции НАТО и отдельных союзников.

По словам министра, в 2015 – 2018 годах они составили 117 млн евро, а в 2019 – 2021 годах они составят 272 млн евро.

"Основные объекты (инвестиций) – инфраструктура, а также связь и разведывательное оборудование", – сказал он.