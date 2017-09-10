Близкие и друзья спрашивали, зачем им все это нужно, ведь в Москве у них было все – карьера, квартира, автомобиль, безопасная жизнь. Однако Сергей Колпаков и его супруга Маргарита говорят, что просто хотели больше времени уделять семье и жить у моря.

В Клайпеду семья в первый раз приехала еще в 2009 году. Они приезжали сюда отдыхать к друзьям.

"Мы сразу же полюбили Клайпеду, здесь свежий воздух, чистое море, не надо стоять в заторах, не нужно час добираться до работы. Мы оба хотели жить у моря, поэтому, когда пришло время принять решение, другие варианты не рассматривали. Клайпеду выбрали мы вместе", – рассказали Сергей с Маргаритой.

Оба они родились в России, их ничто не связывало с Клайпедой, однако когда они создали семью и у них родился сын, на семью времени осталось немного. Они возвращались с работы домой, когда ребенок уже спал. Для семьи остались лишь выходные.

"Мы оба чувствовали, что это нехорошо, мы хотели видеть, как растет наш сын. время идет, у нас обоих были мечты, а когда их осуществлять, если не сейчас, – сказала Маргарита. – Мы оба мечтали жить у моря, Сергей быстрее принял решение, а я боялась перемен".

Когда они приняли решение, стали думать о источнике для жизни в Литве, составили список из 10 направлений, но верх взяла идея создания Qtime anticafe.

Ее и воплотили в жизнь. Чуть больше года назад в Клайпеде было открыто необычное место – сюда люди приходят, чтобы совершенствоваться, осуществлять мечты, общаться за игровым столом. Свою деятельность они называют пищей для ума.

По их словам, такие Anticafe широко распространены в России.

В Клайпеде этот проект был новшеством. Сергей сказал, что слышал, что нечто подобное есть в Вильнюсе, но второго такого же места он не знает. Литовцев эта новинка заинтересовала не сразу. Сергей признал, что сначала люди с осторожностью наблюдали за ними. Некоторые приходили посмотреть, что это, когда Qtime anticafe стали посещать их дети. Люди боялись, что это какая-то секта.

Qtime anticafe сначала представляло собой одно небольшое помещение, где во время открытия играли в "Мафию". Собирались знакомые игроки, они вовлекли в эту психологическую игру и других любопытствующих. Несмотря на то, что обычно в "Мафию" играют взрослые и дети с 16 лет, Маргарита рассказала, что из-за интереса со стороны детей, игру приспособили и для детей.

"Сначала приходили несколько детей, если детей не хватало, мы с Сергеем садились играть с ними, подключились и родители детей. Через несколько месяцев одного стола уже было мало, появилось дополнительное место", – рассказала Маргарита.

За год их деятельность расширилась – сейчас есть и фотостудия, рабочая комната, зал заседаний, класс виртуальных игр, каратэ для детей, шахматный класс, занятия йогой, танцевальный зал, можно работать на принтере 3D.

Плату берут за проведенное время. В Anticafe нет ни еды, ни алкогольных напитков. Можно лишь выпить чаю или кофе.

"Алкоголя у нас нет, нетрезвых людей сюда не впускаем. Для нас важно стремление людей к самосовершенствованию. Кроме того, приходит немало подростков.

Они приходят со своими идеями. К примеру, класс для игры на гитаре. Где играть на гитаре в холодное время года? Не каждому дома разрешают. А здесь удобно, собираются единомышленники, даже те, кто не был знаком, вскоре становятся друзьями. Как и за игровым столом", – рассказывают супруги о своем бизнесе.

Они рассказали, что им самим нравится совершенствоваться, поэтому работа для них стала образом жизни. Они случайно познакомились со Светланой (которая интересуется историей), она предложила им организовать экскурсию по Клайпеде.

"Мы ходили почти три часа, она так интересно все рассказала, что я предложила провести урок истории у нас. Мы немного беспокоились, что девушка не является известным человеком, для нее история – хобби. Кстати, сама она ищет информацию не только в интернете, но и в архивах. Мы распространили рекламу и ждали, соберутся ли люди. Представляете, как мы были удивлены, когда пришло множество людей, нам не хватило стульев и диванов. И собралась не только молодежь, пришли даже учителя-историки. Лекция была интересной, ее проводили трижды", – рассказала Маргарита.

Маргарита и Сергей сказали, что ни на минуту не жалели, что решили переселиться в Клайпеду даже после того, как из-за ошибки бухгалтера им не дали вид на жительство в Литве. Они наняли другого бухгалтера, уточнили все отчеты и намерены заново подавать прошение на получение вида на жительство.

Сергей и Маргарита отдали сына в литовский детский сад под открытым небом. Дети в нем все время проводят на улице. В помещении они только спят и едят. Мальчик быстро выучил литовский язык.

К Сергею и Маргарите часто приезжают друзья и близкие из Москвы.

"Те, кто думал, что мы уехали ненадолго, попробуем пожить здесь и вернемся, сейчас понимают наш выбор и одобряют его. Мы шутим, что в Литве еще не было такого количества туристов. Все лето к нам приезжало по несколько семей. За месяц нас посетило пять семей наших друзей", – рассказал Сергей.

Маргарита рассказала, что иногда ей хочется культурной жизни, которая кипит в крупных городах, однако они с Сергеем нашли выход. На неделю Маргарита ездила в Москву. Там она с подругами и сестрой каждый день ходила в театр или кино, посещала другие мероприятия. Она сказала, что такого заряда для нее достаточно, чтобы продолжать наслаждаться жизнью с семьей в Клайпеде.