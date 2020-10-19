"Очевидно, что исход второго тура будет зависеть от активности избирателей. Очевидно, что партии, у которых сейчас больше голосов, правые партии, уже достигли максимума своих избирателей, поэтому от того, сколько людей придет на выборы будет зависеть исход выборов", - сказал Карбаускис, проголосовав досрочно в Каунасской ратуше.

"Очень печальная ситуация, когда уже сейчас один из могикан правой политики Андрюс Кубилюс начинает говорить о затягивании поясов. Я рад, что среди экономистов есть те, кто говорит, что Кубилюс ошибается.

В тот же день появились сообщения, что все европейские страны берут кредиты, чтобы поддержать свою экономику. И сейчас возникает не вопрос кредитов, а во что инвестировать. В Литве ситуация самая хорошая, если сравнивать с другими странами ЕС и одна из лучших в мире. Мы можем сказать, что пока нет никаких признаков того, что Литву ждут серьезные испытания", - сказал лидер "крестьян".

Он пугал, что если люди не пойдут на выборы, победят правые.

"Если люди не придут на выборы, победят правые и сразу же осуществят политику затягивания поясов – о чем и говорил Кубилюс", - сказал Карбаускис.

Он согласен с ухудшением ситуации в связи с коронавирусом, но заметил, что она ухудшается во всей Европе.

"Она достаточно стабильная. Что касается людей и выборов, то, наверное, досрочное голосование - один из самых безопасных способов голосования. Люди выбирают. Призывают приходить на выборы", - сказал "крестьянин".

Кандидаты ЛСКЗ участвуют выборах в 33 округах. Многие из них – в сельских округах, шесть – в Каунасе.