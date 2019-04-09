"Я не специалист в области истории, но я понимаю одно - мы ни в коем случае не должны разбивать памятники. Эти решения должны приниматься цивилизовано. Я в данном случае не могу оценивать те события, о которых упоминают и те сомнения, которые вызывает деятельность того или иного человека какого-то периода. В данном случае вандализм есть вандализм, и никогда его нельзя оценивать положительно. Это низко", - сказал 9 апреля Карбаускис.

Он не взялся оценивать идеи премьер-министра Саулюса Сквернялиса, связанные с восстановлением памятной доски генералу Ветре.

"Я считаю, что в любом случае ее нельзя было разбивать. Я думаю, что наказаны должны быть те люди, которые предают это огласке в рекламных целях, видимо, в целях политической рекламы. Это стыдно. Я думаю, что человек, который связывает свое имя с политикой и ведет себя так, позорит политиков", - сказал Карбаускис.

Лидер "крестьян" также не стал комментировать и высказывание мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса о том, что мэрия восстанавливать эту доску не планирует, но обратил внимание на то, что в Вильнюсе есть много проблем связанных с увековечиванием исторического наследия.

"Я бы не хотел комментировать решение мэра Вильнюса, но, наверное, ситуация с Погоней и Лукишкской площадью, нерешенные в течение многих лет вопросы, показывают, что в Вильнюсе есть немалые проблемы с исторической памятью", - считает Карбаускис.

8 апреля на здании Библиотеки академии наук Врублевских была разбита памятная доска в честь генерала Ветры. Ее молотом разбил кандидат в Европарламент Станисловас Томас.