Редакция DELFI получила письмо Карбаускиса к главам банков о заявлении ЛАС от 1 октября.
"В своем заявлении ЛАБ предупредила, что члены ассоциации, значит банк X в Литве поднимет процентную ставку как для жителей, так и для бизнеса, поскольку власти намерены ввести налоги на активы банков. В сообщении сказано, что ставка по ипотечным кредитам может увеличиться до 2,8–4,6%, а ставка для бизнеса с 3% до 3,8%", – было сказано в письме Карбаускиса.
DELFI писал о том, что банки пригрозили поднять процентную ставку, если власти введут налог на их имущество.
В письме Карбаускис объясняет появление такого налога. Сказано, что это нужно для снижения уровня бедности в стране и для пополнения бюджета, чтобы можно было поднять "детские" деньги.
Было сказано, что ЕК в одном из документов признала, что введение "детских" денег - это один из первых реальных шагов в независимой Литве по снижению уровня нищеты.
Карбаускис привел в пример Швецию, где планируют ввести налог для банков с 2022 года. Правда, Швеция использует эти деньги на оборону.
Письмо заканчивается вопросом:
"Я надеюсь на понимание с вашей стороны и на сотрудничество, я хотел бы знать, было ли заранее с вами согласовано заявление ЛАБ о повышении процентной ставки, если в Литве будет введен налог на имущество банков?".
В письме сказано, что если ответ на этот вопрос положительный, то могут ли банки пересмотреть позицию с учетом сложной ситуации в стране.
"Заранее благодарю за время, уделенное решению важной для всех нас проблемы социального разобщения", – сказано в письме.
Письмо был написано на английском языке. Его, по данным DELFI, получили Swedbank, SEB и Luminor.
Залаторюс сказал DELFI, что когда шла речь о налогах, то провели анализ воздействия этого налога, который и показал, что этот налог принесет больше вреда, чем пользы.
"Анализ был составлен на основе общедоступных данных: опыта других стран, основных принципах экономики, статистики ЦБ Европы и других международных ведомств.
ЛАБ придерживается позиции, что для того, чтобы ввести такой налог, надо тщательно исследовать все расходы и пользу, которую он принесет. Поэтому ЛАБ призывает общество и политиков принять участие в серьезной дискуссии и поиске решений", – сказано в комментарии.
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