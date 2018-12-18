Бастующим учителям, возможно, придется жить в Министерстве науки и образования до 2020 года, сказал лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис. По словам политика, педагоги требуют невозможного, поэтому, подчеркивает он, ни принятие бюджета, ни налоговая реформа из-за них не будет остановлена. Однако, отмечает Карбаускис, правящие уважают учителей и не демонстрируют никакого высокомерия.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Если они будут требовать того же, то это значит, что им придется настроиться на то, что придется жить в министерстве до 2020 года. Но это не имеет никакого смысла", - сказал лидер "крестьян". Карбаускис отметил, что требования выдвинул лишь небольшой профсоюз педагогов.

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"Небольшой профсоюз, который представляет небольшой процент учителей, он требует того, что осуществить невозможно. Требовать 300 млн. евро в бюджете на следующий год на какие-то решения просто невозможно, это нереально сделать", - сказал политик.

"Парламент показал и правительство показало, что это нельзя осуществить, что из-за этого ни бюджет, ни реформу останавливать не будут", - сказал Žinių radijаs лидер правящих.

По словам Карбаускиса, такие требования, которые выдвигают бастующие учителя, выдвигают тогда, когда знают, что выполнить их невозможно. Он также акцентировал, что правящие понимают проблемы учителей и относятся к педагогам с уважением.

"Я желаю протестующим учителям, тем, которые сейчас находятся в министерстве, осознать, что правительство понимает и их требования, и желания, и делает все возможное. На самом деле, если говорить о ситуации учителей, то делают довольно много, нет равнодушия, нет высокомерия, этого никогда не было, высокомерие в отношении учителей невозможно", - сказал Карбаускис.

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