"Сегодня мы разговаривали на совете коалиции о том, что перед лицом распространения коронавируса в ЕС, было бы правильным принять некоторые превентивные решения. Насколько я слышал, сегодня правительство планирует ужесточить порядок проведения некоторых мероприятий. Предлагают также отменить заседания парламента на две недели", – сказал Карбаускис.
Он заметил, что это решение еще должно одобрить правление сейма.
Карбаускис заверил, что через две недели ситуацию заново пересмотрят.
"Не будут проходить все заседания. Я высказал свое мнение и на совете и старостам, что надо обеспечить возможность дистанционной работы сотрудников канцелярии. Это сделать несложно", – сказал он.
"Правление парламента примет решение, каким оно будет, я не знаю", – сказал лидер "крестьян".
Он также сказал, что поддерживает идею отмены занятий в школах.
Карбаускис сказал, что рассматривают также возможность отмены всех мероприятий, на которые собирается больше 100 человек.
"Все мероприятия, как я понимаю, на которые собирается больше 100 человек, хотят запретить. Это и кино, и театры, там больше 100. Это будут не рекомендации, а отмена, такое решение надо выполнять. В течение какого-то времени это надо запретить, sieчтобы защитить общество от распространения коронавируса. Это самое время сделать", – сказал Карбаускис.
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