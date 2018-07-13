Об этом Карбаускис рассказал на DELFI TV.

"В первую очередь я скажу, что речь не идет о тех авто, которые уже есть. Проект я еще не видел, но идет дискуссия, если человек в будущем, после принятия закона, купить сильно загрязняющий окружающую среду автомобиль, ему придется заплатить. Деньги будут использованы в поддержку тех, кто покупает незагрязняющие окружающую среду автомобили".

Карбаускис рассказал, что о будущей модели говорили во фракции.

"Если принять решение, согласно которому налогами будут облагаться вновь приобретаемые загрязняющие окружающую среду автомобили, то эти деньги мы сразу должны направить на то, чтобы люди, приобретающие незагрязняющие окружающую среду автомобили, например, гибридные, электромобили или какие-то еще, которые признают незагрязняющими, могли их покупать, так чтобы поощрялось приобретение незагрязняющих авто", – сказал Карбаускис.

Он сказал, что не может указать, какие автомобили считаются загрязняющими окружающую среду, поскольку не является экспертом в этой сфере. Этот вопрос решат специалисты.

Карбаускис также сказал, что пока не знает, когда мог бы появиться новый налог, поскольку это не срочный вопрос.

"Это вопрос, который по сути поднимает не сама Литва, а ОЭСР и другие европейские ведомства, говоря, что это есть в других странах. Мы понимаем, какая у нас экономическая ситуация, какой у нас автопарк.

Мы должны быть чувствительны к этому. И нам говорят, что надо обложить налогами все загрязняющие окружающую среду автомобили. Мы говорим - нет. Что касается автомобилей, которые у людей единственные, люди не могут купить другие... Если обложить налогами такие, то это будет несправедливо", – сказал Карбаускис.

Он не исключил возможности, что дотации на покупку авто будут выплачиваться не только в случае покупки электромобилей и гибридных авто, но быть может и в случае покупки небольших новых бензиновых и дизельных автомобилей.

Но пока он не смог ответить, в какой форме будет выражена эта поддержка: "Не могу сказать. Если, например, люди перестанут покупать загрязняющие окружающую среду автомобили, тогда придется думать, сколько мы можем выделить из бюджета на поддержку приобретения незагрязняющих окружающую среду автомобилей".

Он не думает, что такой закон в Литве вступит в силу с 2019 года. Но если правительство подготовит проект, то парламент рассмотрит его осенью.

Карбаускис повторил, что ввести налог на автомобили требуют ведомства ЕС, однако в программе "крестьян" в 2010–2012 г. было сказано:

"Предложим ввести распространенный в Европе "зеленый"налог на автомобили. Размер налога будет зависеть от мощности и класса авто. О введении налога предупредим за год. Стандартный налог на один автомобиль не будет превышать 100–120 литов (29–35 евро) в год".

Кстати, в конце 2016 г. Карбаускис сам приобрел американский внедорожник Cadillac Escalade, количество выбросов СО2 которого составляет 300 г/км. Если бы в Литве действовал такой налог, как в Латвии, то депутат платил бы налог в размере 552 евро в год.

Правительство и Министерство охраны окружающей среды на минувшей неделе информировали, что проект будущего налога представят в конце августа, хотя по плану это должны были сделать в июне.

Однако на минувшей неделе из надежных источников DELFI узнал, что налог на автомобиль публично не представляют, поскольку премьер-министра не убедили предложения Министерства охраны окружающей среды, кроме того, не предусмотрели никакой механизм поощрения покупки менее вредных для окружающей среды автомобилей.

Как бы там ни было, но связанный с этой ситуацией человек заверил, что намереваются ввести налог на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобили. Налог не будет распространятся на уже зарегистрированные в Литве автомобили.

Сейчас за регистрацию автомобиля в Литве платят 14,48 евро, еще 7,2 евро стоят номера.

По данным Regitrа, в первое полугодие зарегистрировали 96 100 подержанных и 31 300 новых автомобилей. Из них подержанных легковых зарегистрировали 82 900, а новых – 15 800.