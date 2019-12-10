Карбаускис рассказал, где находился в день своего рождения

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что свой 50-летний юбилей провел дома и не придал большого значения тому, что в этот день не приехал на работу в парламент без веской причины.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

"Дома", – ответил Карбаускис на вопрос, где он находился в свой день рождения. Он сказал, что так в свой день рождения поступает уже не первый год.

"Чтобы не мешать работе коллег", – сказал Карбаускис.

На вопрос, можно ли без веской причины пропускать парламентское заседание, он ответил: "Раз в год - можно".

DELFI напоминает, что Карбаускис на прошлой неделе в свой день рождения в парламенте не появился. Его коллега Агне Ширинскене сказала, что он, вероятно, где-то изучает проект бюджета.

Представитель Карбаускиса Даля Венцявичене сказала, что просто он в этот день не хочет привлекать внимание.

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