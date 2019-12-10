Карбаускис рассказал, где находился в день своего рождения

"Дома", – ответил Карбаускис на вопрос, где он находился в свой день рождения. Он сказал, что так в свой день рождения поступает уже не первый год.

"Чтобы не мешать работе коллег", – сказал Карбаускис.

На вопрос, можно ли без веской причины пропускать парламентское заседание, он ответил: "Раз в год - можно".

DELFI напоминает, что Карбаускис на прошлой неделе в свой день рождения в парламенте не появился. Его коллега Агне Ширинскене сказала, что он, вероятно, где-то изучает проект бюджета.

Представитель Карбаускиса Даля Венцявичене сказала, что просто он в этот день не хочет привлекать внимание.