"Дома", – ответил Карбаускис на вопрос, где он находился в свой день рождения. Он сказал, что так в свой день рождения поступает уже не первый год.
"Чтобы не мешать работе коллег", – сказал Карбаускис.
На вопрос, можно ли без веской причины пропускать парламентское заседание, он ответил: "Раз в год - можно".
DELFI напоминает, что Карбаускис на прошлой неделе в свой день рождения в парламенте не появился. Его коллега Агне Ширинскене сказала, что он, вероятно, где-то изучает проект бюджета.
Представитель Карбаускиса Даля Венцявичене сказала, что просто он в этот день не хочет привлекать внимание.
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Карбаускис рассказал, где находился в день своего рождения
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