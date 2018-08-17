Карбаускис в фейсбуке писал, что президент якобы "первая публично показала, что на выборах победили "не те".

"Я не знаю, каким мог быть сценарий президента, я только знаю, что делали. Делали все, чтобы состоялись досрочные выборы. Это было очевидно", – сказал Карбаускис.

По его словам, одна из основных ролей была у партии Палуцкаса, которая уходила из коалиции.

"Сценарий был простым – оставить "крестьян" одних. В субботу появилось сообщение соцдемов, что они уходят из коалиции, а в понедельник появилось сообщение президента, что правительство должно пройти проверку. Это простой сценарий. Парламент себя не распустит, но парламент распускают в том случае, если правительство два раза не утверждают. То есть правительство не получит поддержки. После этого два раза его не сформируем, и будут досрочные выборы", – сказал Карбаускис.

Он сказал, что уверен в таком сценарии.

"Уговорили Плуцкаса и соцдемов. Только в этом сценарии было одно "но", президент еще не знала о расколе соцдемов. Если бы фракция не раскололась, все бы удалось", – сказал Карбаускис.

По его словам, были и другие способы нанести вред "крестьянам".

"Все другие попытки не были такими впечатляющими – попытка поссорить меня с Саулюсом Сквернялисом, внести раздор во фракцию, это делается все время, без перерыва, с той же целью", – сказал Карбаускис.

По его словам, сценарий был запущен тогда, когда он "по якобы существующей у украинцев справке" был представлен едва ли не агентом КГБ.

"Тогда приняли решение, что (консерваторы) в коалицию не пойдут в любом случае, поскольку это невыгодно. Тогда надо объяснить своему избирателю, почему они не пойдут в коалицию, а избирателям консерваторов легко объяснить: "Как мы будем вместе с кагэбэшниками?". Уже на второй день после выборов было сказано. Я думаю, что они за ночь и за день расставили приоритеты", – сказал Карбаускис.

По его словам, думали, что все равно скоро все развалится. "Все сценарии сводились к тому, чтобы все быстрее рухнуло", – сказал Карбаускис.

Председатель соцдемов Палуцкас рассмеялся, услышав слова Карбаускиса о плане с его участием и напомнил, почему его партия вышла из коалиции.

"Посмотрите на результаты деятельности этого правительства за 1,5 года – рост нищеты, рост имущественного неравенства. Несмотря на то, что премьер-министр и сам господин Карбаускис пытаются избавиться от этих "последствий", это результат деятельности этого правительства. Мы ясно говорили, что их политика не левая, нам с ними не по пути", – сказал Палуцкас.

Он не стал оценивать идеи Карбаускиса всерьез.

"Как я могу это оценивать? Чего только люди не надумают от безделья? Наверное, бурная фантазия, политическое напряжение приводит к появлению таких образов. Иначе мне сложно объяснить такую запутанную теорию заговора. Я думаю, что это результат приближения президентских выборов. Господин Карбаускис рвется в бой с президентом", – сказал Палуцкас.

По его словам, у соцдемов не было никаких идей, связанных с досрочными выборами.

"Напротив, когда мы уходили из коалиции, мы говорили, что можем обеспечить поддержку разумным, на наш взгляд, решениям правительства меньшинства. Мы не добивались проверки премьер-министра", – сказал Палуцкас.