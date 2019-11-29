"Нам со Сквернялисом оппозиция и СМИ уделяют много внимания с первых дней нашей совместной работы. Видно, желание видеть нас врагами столь велико, что это хотят доказать обществу", – пишет Рамунас Карбаускис.

По его словам, Сквернялис сейчас нуждается в поддержке. Политик приложил хештег #PalaikomSaulių #SauliauSveik

"Мы с ним соратники, коллеги, единомышленники, которые хотят, чтобы в Литве хорошо жилось всем людям. Я сейчас очень поддерживаю Саулюса, поскольку он нуждается в поддержке. Желаю ему скорейшего выздоровления. Но даже при том, что он серьезно болен, он много времени уделяет работе. Поэтому его присутствие укрепляет не столько его, сколько нас, поскольку не многие рискнут здоровьем ради завершения работ, которые обещал выполнить. Я вижу, что некоторых коллег это вдохновляет работать ответственнее и кропотливее", – сказано в фейсбуке.

Напомним, что 29 ноября премьер-министру продлили больничный.

Советник Сквернялиса Томас Бержинскас сказал, что премьер идет на поправку и в понедельник он должен быть на работе.

"Здоровье премьера идет на поправку, планировалось, что он выйдет на работу сегодня, но для полного восстановления нужно еще несколько дней. Я думаю, что он будет на работе в понедельник", – сказал Бержинскас.

ВРИО премьер-министра назначен министр финансов Вилюс Шапока. По болезни Сквернялис не работает с 20 ноября.

В конце августа премьер-министр Литвы сообщил, что у него диагностирована лимфома.