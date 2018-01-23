"Решение членов Сейма сформировать комиссию и расследовать финансовую деятельность ЛРТВ необходимо и неизбежно. (...) Члены Сейма получили материал от ЛРТВ совершенно в хаотическом виде, там нет никаких описаний, нет никаких договоров, нет части смет, нет договоров, даже если получено согласие продюсера предоставить информацию", - сказал Р. Карбаускис на пресс-конференции во вторник в Сейме.

"Тот беспорядок, в каком предоставлены документы, говорит о вероятном беспорядке и в ведении документов ЛРТВ. Все так напутано и так выглядит, будто пытались посмеяться над членами сейма", - сказал глава "аграриев".

"На многих договорах нет номера, нет дат, как этот учет ведется, если на предоставленных сметах нет дат - странное ведение учета. Или договор предоставлен без номера - есть дата, но нет номера. Неаккуратное ведение учета в данном случае очевидно", - аргументировал Р. Карбаускис.

Он также привел примеры случаев, когда в договоре, подписанном как безвозмездный, пропущен один пункт, а потом он появляется как приложение - и уже здесь появляется сумма вознаграждения.

"На сегодняшний день прозрачности точно нет, и если кто-то начинает говорить, что есть цель сейма - каким-то образом управлять ЛРТВ, то там очень точно написано, почему этого никто не может сделать", - так Р. Карбаускис объяснил, что целью сейма не является вмешательство в работу СМИ.

Р. Карбаускис на пресс-конференции представил копии договоров и сказал, что делает это, "чтобы не возникли другие дискуссии, что это политика".

Завершая осеннюю сессию, Сейм сформировал парламентскую комиссию для расследования деятельности ЛРТВ. Парламентарии утверждают, что комиссия поможет выяснить, надлежащим ли образом национальная вещательная компания тратит бюджетные средства. Они аргументируют тем, что Совет ЛРТВ со ссылкой на конфиденциальность представил не всю запрошенную парламентариями информацию, а предоставленные ответы требуют тщательного анализа.

Критики называют создание комиссии давлением на СМИ и местью журналистам, которые поднимают неудобные для правящих "аграриев" вопросы. Инициаторы создания комиссии подчеркивают, что намерены расследовать только финансовые обстоятельства работы ЛРТВ.

Комиссии, в частности, поручено установить, "соответствуют ли цены на покупаемые ЛРТВ у продюсеров и (или) у предоставляющих продюсерские услуги компаний услуги условиям рынка, если указанные в заключаемых ЛРТВ договорах цены следует считать необоснованными - какие цены сделки следует считать обоснованными с учетом условий рынка".