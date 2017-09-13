Рамунас Карбаускис указал, откуда возьмутся деньги на социальные нужды.
В этом году выполнено основное требование и на оборону выделили 2% ВВП, а в следующем году больше средств выделят на другие нужды, к примеру, на повышение зарплат работников бюджетных ведомств, для решения социальных проблем.
"В следующем году бюджет будет избыточным. Я могу ясно заявить об этом, это полезно для Литвы. Мы не намерены повышать налоги, только в некоторых сферах сравняем налоги для всех участников рынка", – сказал Карбаускис.
Эта парламентская сессия отличается тем, что начинается с обсуждения больше 100 незарегистрированных проектов. В их числе и проекты помощи молодым семьям. Некоторые проекты до сих пор не представлены.
Карбаускис сказал и на что пойдут деньги – одна из сфер - повышение выплаты на покупку жилья молодым семьям в регионах на 15% до 13 100 евро.
"В этом году мы концентрируемся на увеличение доходов и снижение социальной разобщенности", – сказал политик, заметив, что потом займутся зарплатами работников бюджетного сектора и учителей.
Депутат Ингрида Шимоните заметила, что помощь одной группе общества ничего не изменит и нищету не уменьшит, поскольку существенные проблемы правительство не решает.
"Люди получают различную социальную помощь и если их доходы пусть несколькими евро выше установленной планки, они лишаются всего. Эту систему не меняют. Людям просто-напросто невыгодно получать больше", – сказала Шимотите, заметив, что в этой категории окажутся и люди, получающие за детей по 30 евро.
Ранее сообщалось, что правительство планирует дарить молодым семьям 15% всего ипотечного кредита. Правда, этой привилегией могут пользоваться семьи в регионах, где живет не больше 100 000 человек.
По данным Департамента статистики, в прошлом году в Паневежисе проживало 93 598 человек, значит, на такие выплаты могут претендовать жители этого города.
Правда, есть дополнительные условия – эта скидка действует только на первое жилье, люди должны быть не старше 35 лет, а кредит не больше 87 000 евро.
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