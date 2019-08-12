"Можно лишь обсудить, какое расстояние до основных кафе, вот об этом можно говорить, но о кафе на пляже и речи быть не может", – сказал Карбаускис.
Напомним, что с 1 января 2020 года в Литве не останется нестационарных мест торговли алкоголем, для деятельности которых мэрия выдает специальные лицензии во время курортного сезона. С 2020 года алкоголь не будут продавать и в павильонах. Их вычеркнут из списка мест, в которых разрешена торговля алкоголем.
Парламент в 2017 году также одобрил предложение Карбаускиса и Андрюса Палёниса установить, что лицензия на продажу алкоголя в стационарных кафе будет распространятся и на уличные кафе, если они находятся в пределах 40 м от заведения.
Депутат Аушрине Армонайте предложила отказаться от запрета на продажу алкоголя в нестационарных кафе.
Переживающий постатомную эру Висагинас ожидает импульса от промышленности и туризма (11)
Скромный железнодорожный вокзал Висагинаса встречает...
Литва за связи с Россией исключила белорусов из конкурса на строительство газопровода (19)
Правительство Литвы исключило белорусскую компанию...
Карбаускис об отзыве запрета на продажу алкоголя в уличных кафе: об этом не может быть и речи (5)
Староста фракции Литовского союза крестьян и зеленых...
Отголоски истории с памятной доской Норейке докатились до Брюсселя (30)
Влиятельное брюссельское издание politico.eu не оставило...
Российский военный самолёт из-за плохой погоды влетел в воздушное пространство Литвы (23)
Российский военный пассажирский самолет Ту-134 на...
TOP новостей
Переживающий постатомную эру Висагинас ожидает импульса от промышленности и туризма (11)
Скромный железнодорожный вокзал Висагинаса встречает...
Украинский политолог в Литве: большинство русских в Украине хотят борща и вареников, а не щей и блинов (157)
Постройка политического сообщества в Украине должна...
Отголоски истории с памятной доской Норейке докатились до Брюсселя (30)
Влиятельное брюссельское издание politico.eu не оставило...
Звезда "Особенностей национальной охоты" пострадал в Литве (9)
В минувшие выходные на литовском курорте Друскининкай...
Карбаускис об отзыве запрета на продажу алкоголя в уличных кафе: об этом не может быть и речи (5)
Староста фракции Литовского союза крестьян и зеленых...