Староста фракции Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что в законе о запрете на продажу алкоголя в уличных кафе можно пересмотреть разве что расстояние, но сам запрет отзывать не планируют.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Можно лишь обсудить, какое расстояние до основных кафе, вот об этом можно говорить, но о кафе на пляже и речи быть не может", – сказал Карбаускис.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Литве не останется нестационарных мест торговли алкоголем, для деятельности которых мэрия выдает специальные лицензии во время курортного сезона. С 2020 года алкоголь не будут продавать и в павильонах. Их вычеркнут из списка мест, в которых разрешена торговля алкоголем.

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Парламент в 2017 году также одобрил предложение Карбаускиса и Андрюса Палёниса установить, что лицензия на продажу алкоголя в стационарных кафе будет распространятся и на уличные кафе, если они находятся в пределах 40 м от заведения.

Депутат Аушрине Армонайте предложила отказаться от запрета на продажу алкоголя в нестационарных кафе.

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