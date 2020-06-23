"Мне это решение кажется очень странным. Но мэр Вильнюса такой же странный, как и его решения", – сказал журналистам Карбаускис.
Депутаты-консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас обратились к мэру Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и директору администрации мэрии Повиласу Подярскису, требуя немедленно остановить работы по оборудованию пляжа на Лукишкской площади. Они обратились и к председателю парламентского комитета по культуре Рамунасу Карбаускису, призвав обсуждать проект Лукишкской площади, подготовленный и одобренный парламентом в первом чтении в 2017 г.
Карбаускис сказал, что проблема в принятии этого решения связана с судебными тяжбами.
"Я думаю, проблема в том, что принятые решения обжалованы в суде. Пока не завершится судебная тяжба, парламент ничего не сможет принимать", – сказал он.
Напомним, депутаты просят Карбаускиса предпринять конкретные действия для обсуждения этого проекта в комитете, а муниципалитет призывают остановить работы ЗАО Grinda на площади.
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