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Староста парламентской фракции "крестьян" Рамунас Карбаускис назвал решение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса оборудовать пляж на укишкской площади очень странным.
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

"Мне это решение кажется очень странным. Но мэр Вильнюса такой же странный, как и его решения", – сказал журналистам Карбаускис.

Депутаты-консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас обратились к мэру Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и директору администрации мэрии Повиласу Подярскису, требуя немедленно остановить работы по оборудованию пляжа на Лукишкской площади. Они обратились и к председателю парламентского комитета по культуре Рамунасу Карбаускису, призвав обсуждать проект Лукишкской площади, подготовленный и одобренный парламентом в первом чтении в 2017 г.

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Карбаускис сказал, что проблема в принятии этого решения связана с судебными тяжбами.

"Я думаю, проблема в том, что принятые решения обжалованы в суде. Пока не завершится судебная тяжба, парламент ничего не сможет принимать", – сказал он.

Напомним, депутаты просят Карбаускиса предпринять конкретные действия для обсуждения этого проекта в комитете, а муниципалитет призывают остановить работы ЗАО Grinda на площади.

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