"Мне это решение кажется очень странным. Но мэр Вильнюса такой же странный, как и его решения", – сказал журналистам Карбаускис.

Депутаты-консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас обратились к мэру Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и директору администрации мэрии Повиласу Подярскису, требуя немедленно остановить работы по оборудованию пляжа на Лукишкской площади. Они обратились и к председателю парламентского комитета по культуре Рамунасу Карбаускису, призвав обсуждать проект Лукишкской площади, подготовленный и одобренный парламентом в первом чтении в 2017 г.

Карбаускис сказал, что проблема в принятии этого решения связана с судебными тяжбами.

"Я думаю, проблема в том, что принятые решения обжалованы в суде. Пока не завершится судебная тяжба, парламент ничего не сможет принимать", – сказал он.

Напомним, депутаты просят Карбаускиса предпринять конкретные действия для обсуждения этого проекта в комитете, а муниципалитет призывают остановить работы ЗАО Grinda на площади.