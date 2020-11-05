"Тут нечего комментировать. Это инициатива депутатов, но наша фракция не видит в этом смысла", – сказал в четверг Карбаускис.
Напомним, что перед длинными выходными депутаты зарегистрировали проект о выплатах рент не только подписантам, но и бывшим депутатам и премьерам.
Вице-спикер парламента Юозас Лесис предлагает узаконить право бывших депутатов на ренту в размере 50% средней депутатской зарплаты в месяц. Такую же ренту предлагают платить и бывшему премьеру.
Предлагалось также сделать так, чтобы эти поправки вступили в силу с 12 ноября 2020 года.
Было зарегистрировано и еще одно предложение - его представили Андрюс Мазуронис, Миндаугас Пуйдокас, Валентинас Букаускас, Пятрас Чимбарас и Артурас Скарджюс.
Они предлагают платить экс-депутатам и экс-премьерам ренту в размере 75% депутатской зарплаты. Премьером предлагают считать человека, который проработал на этом посту не меньше двух лет.
Предлагают, чтобы этот закон вступил в силу с 2021 года.
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