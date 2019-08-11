Говоря о реформе, предложенной министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, которая неоднократно приостанавливалась, Р. Карбаускис сказал BNS, что "она не был направлена на закрытие".

"Эта реформа не была направлена на закрытие, это была реформа, которая в первую очередь служила бы людям, нуждающимся в качественной и быстрой медицинской помощи, поэтому в этом смысле все может продолжаться", - сказал Р. Карбаускис BNS.

Президент Гитанас Науседа заявил на этой неделе, что у министра здравоохранения все еще есть потенциал для реорганизации сети медицинских учреждений, но что реформа должна быть проведена, не пугая людей.

Глава крестьян говорит, что после смены муниципального совета министерство сможет договориться об оптимизации. По его словам, сами муниципалитеты как учредители должны быть заинтересованы в изменениях, в противном случае они столкнутся с нехваткой средств, медицинского персонала и другими проблемами в будущем.

"Министерство никогда не хотело проводить реформы, которые были бы бесполезны для людей, оно всегда говорило об этом, как раз во время выборов, и, соответственно, публично лгало, что реформы должны были закрыть больницы", - сказал Р. Карбаускис.

Предыдущие попытки А. Вериги инициировать реорганизацию сети медицинских учреждений потерпели неудачу. Министр сказал, что этим решениям не хватает политической воли.

В этом году Европейская комиссия заявила, что Литва выиграет от консолидации сети больниц.

По словам брюссельских чиновников, здравоохранение в Литве неэффективно, слишком много внимания уделяется дорогостоящему стационарному лечению, а слишком мало - первичной медико-санитарной помощи и профилактике заболеваний, в этом секторе отсутствует контроль качества, и застрахованные лица должны вносить относительно высокий взнос.