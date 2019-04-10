Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис признал, что правительство, сформированное правящими, допустило некоторые ошибки.
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы проводим парламентский контроль, мы приглашаем министров, оцениваем реформы, которые были начаты, их течение. Было бы странным, если бы фракция Литовского союза крестьян и зеленых была недовольна своим правительством, но надо сказать: "да", ошибки есть. Мы о них говорим", - сказал в интервью Žinių radijаs Карбаускис.

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Несмотря на то, что в публичном пространстве во всеуслышание было заявлено о недовольстве лидера "крестьян" министром транспорта и коммуникаций Рокасом Масюлисом, уволившим гендиректора дирекции Клайпедского морского порта Арвидаса Вайткуса, по словам Карбаускиса, это не самый плохой министр.

"Это было недавно, много говорят о Рокасе Масюлисе и Министерстве транспорта и коммуникаций. (...) Министерстве транспорта и коммуникаций имеет большой охват работ и проблем, ведь мы никогда не говорили, что это самый плохой министр. Мы сказали, что долгое время, два года, мы вызываем министра, поднимая разные вопросы - и асфальтирование гравийных дорог, и вопрос почты, железных дорог и многого другого. Это рабочие вопросы. Нам избиратели задают вопросы, мы пытаемся получить на них ответы", - сказал он.

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