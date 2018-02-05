Эта компания продает удобрения Agrokoncernas, а ее владелец Вячеслав Кантор включен в объявленный США "кремлевский список".
"Любая литовская компания, компания Евросоюза или любая мировая компания, если будут санкции в отношении той или иной российской компании, не смогут ничего импортировать из нее. Это очевидно, и все компании – неважно, связаны они со мной или нет – в любом случае не смогут этого делать", – сказал в эфире передачи "Панорама недели" на Info TV Карбаускис.
Он подчеркнул, что не участвует в принятии решений, касающихся компании Agrokoncernas.
"Не я принимаю решения, есть руководители. Но я не думаю, что этично со стороны других политиков говорить, что если в числе владельцев какой-то компании есть люди, которые кому-то не нравятся, но в отношении компаний нет санкций, то компании не могут осуществлять свою деятельность", – сказал он.
"Вы начинаете говорить о морали в данном случае странным способом – если на самом деле санкций нет, никаких претензий той или иной компании никто не предъявляет, то о какой морали мы говорим", – сказал политик.
Между тем его соратники – спикер парламента Викторас Пранцкетис и глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас – считают, что объявленный Вашингтоном список - сигнал для литовского бизнеса, указывающий, с кем общаться, а с кем - нет
"Может, и хорошо, что есть такой список, поскольку сейчас наши компании хотели бы составлять соглашения с лицами, связанными с этим списком, какие последствия этого, они сами должны планировать, думать о том, что может быть в будущем, и надо ли нам сотрудничать с теми лицами, которых США объявили неблагонадежными", – сказал Пранцкетис.
"Я думаю, что это весть не только нашему бизнесу, но и бизнесу всего мира, бизнес сообществу, тем, кто принимает решения, что, скажем, с людьми из этого списка, компаниями, сложно иметь дело, пока не произошли перемены, пока ими созданные проблемы и их деятельность продолжается", – сказал Бакас.
Администрация президента США Дональда Трампа недавно объявила список, в котором содержатся фамилии 114 российских политиков и 96 олигархов, которые процветают во время правления Владимира Путина. Этот список был составлен по требованию Конгресса наказать Москву за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.
В список попала компания Кантора Acron, у которой Agrokoncernas Карбаускиса покупает удобрения.
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