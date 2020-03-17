Карантин в Вильнюсе: как работают автосервисы, что творится на рынках, и что люди делают в магазинах

Например, могут работать компании, предоставляющие некоторые услуги, рынки на улицах и магазины, в которых продают продукты.

"Что касается клиентов, то пока визит к нам отозвал лишь один человек. Другие пригоняют машины, но на большой поток мы не рассчитываем. Уже ясно, что сезон смены резины будет сдвинут. Кроме того, люди сидят дома, машины их не волнуют", – сказал Вадим, владелец автосервиса.

Он рассказал, что было предпринято для защиты работников. С клиентами специалисты общаются на улице. Ручку дверцы каждой машины, руль и коробку передач дезинфицируют.

На рынке в Юстинишкес люди есть только у прилавков с продуктами. Торговцев промтоварами и белорусскими товарами нет.

"Пока осталось около половины торговцев. Люди покупают много, меняется список продуктов, пользующихся спросом. Если раньше брали килограмм картошки, то сейчас покупают 5. Этот овощ пользуется наибольшей популярностью", – сказала одна из торговок.

Проблем с поставками продуктов нет. Они на базе есть.

Совсем другая картина у мясных прилавков. Там часть прилавков пустует.

"Свинины не было уже вчера. Сегодня с ее поставками проблем нет, но цена увеличилась на 20 центов за кг. Однако нет польской курятины. Ждем, может привезут литовскую", – сказал торговец.

В находящемся рядом магазине Norfа полно людей. Несмотря на то, что свежего мяса на прилавках нет, продавцы уверяют, что проблем с его доставкой не будет. Просто ждут, когда поставщики выполнят заказ.

Покупатели старшего возраста никакую дистанцию не соблюдают. Никто не обращает внимания на призыв продавщицы не толпиться, держаться подальше друг от друга.

У продавщиц респираторов нет, но у некоторых на руках перчатки. В корзинах покупателей туалетная бумага и товары с небольшим сроком годности.

"Вторую неделю за день продаем в 1,5 раза больше обычного. Люди как ненормальные. Никто не думает о карантине и безопасное расстояние не соблюдает", – тяжело вздохнув, сказала кассирша.