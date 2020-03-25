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Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлён до 13 апреля включительно, постановило в среду правительство.
"Карантин продлён до 24 часов 13 апреля", – подтвердил BNS канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.
Ранее правительство постановило, что карантин вводится до 30 марта.
На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в неё, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, различные услуги.
Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома.
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