Глава Минздрава Аурелиюс Верига представил новый порядок - с 10 апреля сделать ношение масок в общественных местах обязательным.

"Это уже будет не рекомендация, в общественных местах нос и рот закрывать обязательно", - сказал Верига.

В постановлении речь шла и о пасхальных выходных. Чтобы ограничить собрания людей в праздники, движение перекроют с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13 апреля. Правительство приняло этот порядок. На три дня движение будет остановлено.

Будет ограничено движение жителей, они не смогут въезжать в города и населенные пункты, где у них нет недвижимости. Исключение касается только поездок на похороны, к тяжело больным или к пострадавшим в случае несчастья и на работу, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.

Движение ограничивается только в городах и городках иных, нежели места проживания лиц.

В начале недели премьер Саулюс Сквернялис отмечал, что эти ограничения вводятся для сокращения распространения коронавируса, а порядок должна будут обеспечить полиция страны, а если потребуется, то будет привлечена и армия.

В постановлении уточняется, какая торговля возможна в карантин. Запрет отныне не распространяется на продажу рассады, других растений, семян, удобрений на улице.

Есть и другие изменения, они, например касаются приезда иностранцев, являющихся членами семьи жителей Литвы - родителями, детьми, супругами, опекунами. В постановлении предлагается разрешать членам экипажей международных коммерческих рейсов всех видов транспорта проезжать Литву без остановок. Однако по новым правилам, если у кого-то из членов экипажа установят симптомы COVID-19, то пограничники не впустят экипаж на территорию Литвы. Исключение касается только граждан Литвы и лиц, у которых есть вид на жительство в стране.

В соответствии с проектом, откроется новый КПП Лаворишкес-Котловка.

Другие действующие пункты: Калвария-Бидзиско, Салочай–Гренцтале, Бутинге-Руцава, Смелине-Медуми, Медининкай-Каменный Лог, Райгардас-Привалка, Кибартай-Чернышевское, Панямуне-Советск, Шальчининкай-Бенякони, Лаздияй-Арадники.

Лица и легковые автомобили могут пересекать границу только через два КПП: Калвария-Бидзиско и Салочай–Гренцтале.