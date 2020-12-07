Карантин в Литве продлили до Нового года, ужесточения вступают в силу со среды

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ситуация не улучшается. "С учетом того, что эпидемиологическая ситуация не улучшается, количество заражений растет, мы должны констатировать, что действующих мер недостаточно для обуздания карантина", – сказал он.

Будут запрещены близкие контакты более чем двух семей - домашних хозяйств, за исключением тех случаев, когда необходимо оказать неотложную помощь, присмотреть за людьми, которые сами не могут позаботиться о себе.

Запрещается проводить личные праздники, как в общественных местах, так и на частной территории, если в них принимают участие члены более чем двух семей (в любом случае количество участников ограничено 10).

Правительство также утвердило удаленную работу всех государственных и муниципальных учреждений и компаний. В случаях, когда выполнить такое распоряжение нельзя, работа будет организована с учетом всех требований безопасности.

В постановлении сказано, что переход на такого рода деятельность предлагается и частному сектору.

Торговцам также придется приспособится к более жестким требованиям – в магазинах, торговых центрах, на рынках и в других местах торговли будут требовать обеспечить на каждого посетителя не 10, а 15 кв. м (если общая площадь 10 000 кв. м или меньше) или 30 кв. м (если общая площадь больше 10 000 кв. м).

Около магазинов, торговых центров и рынков нельзя заполнять более чем 20% мест, не считая места для работников и инвалидов.

Предпринимателям готовят и несколько новых рекомендаций – во всех магазинах, торговых центрах, на рынка и в других местах торговли и предоставления услуг предлагают увеличить количество работающих касс, чтобы у каждой было не больше 5 покупателей. Кроме того, рекомендуется, чтобы за покупками ходил только один из членов каждой семьи.

Рекомендуется также не использовать рекламу, акции, дегустации, чтобы не привлекать в магазины покупателей.

Правительство отменило разрешение на открытие музеев и галерей с 10 декабря (ранее планировалось такое облегчение).

Решался вопрос работы дошкольных, школьных учреждений.

- детские сады смогут посещать только дети тех родителей, которые не могут работать удаленно.

- все школьники будут учиться удаленно. Исключение будет касаться только специализированных школ.

- Кроме того, все внеклассные занятия предлагают перевести на удаленную основу, за исключением практических занятий для авиаторов, моряков и будущих водителей.