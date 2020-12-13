Кроме магазинов пищевых товаров также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. В них на одного человека должна обеспечиваться площадь в 10 кв. метров. Также будут работать места выдачи товаров интернет-торговли.
С 15 декабря по 3 января ограничен выезд лиц за пределы территории муниципалитета, в котором они живут, за исключением случаев, связанных со смертью близких родственников, когда место работы находится в другом муниципалитете, или в связи с получением необходимой медицинской помощи.
Запрещены близкие контакты с членами более чем одной семьи или домашнего хозяйства.
Также запрещено перемещаться в пределах или за пределы муниципалитета проживания без уважительных причин.
Вводится запрет на выход из дома, если это не связано работой, покупками в магазине, поездкой на похороны, в лечебное учреждение. Членам одной семьи можно будет гулять на открытом пространстве.
"Предлагаемый принцип: общение должно оставаться в рамках одной семьи, также необходимы важные изменения, связанные с передвижением в места, где возможны какие-то контакты или большие собрания людей. Здесь, в одном случае, мы предлагаем использовать опыт, который был весной, в пасхальный период, когда было ограничение передвижения между муниципалитетами", - сказала новый премьер-министр Шимоните, отметив, что семьям не следует покидать место жительства, если нет необходимости покупать продукты, лекарства или другие предметы первой необходимости, или попасть в их собственность, присутствовать на похоронах.
Члены правительства подчеркнули, что теперь следует отложить различные личные праздники или любые другие собрания.
"Мы не можем просто запретить похороны, потому что это печальная реальность жизни, и особенно в последнее время она приобрела дурную славу", - сказала Шимоните.
Дошкольное и начальное образовательные процессы необходимо будет проводить дистанционно. Детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно.
"Сейчас ситуация с образовательными учреждениями немного проще, потому что дети, которые учатся в начальной школе, уходят на каникулы, и мы не будем обсуждать школы как минимум несколько недель", - сказала Шимоните.
Шимоните пояснила, что дошкольное образование можно продолжить, если оно обязательно.
Муниципальные администрации должны обеспечивать обучение в учреждениях для детей, родители которых не имеют возможности работать удаленно.
Карантин продлится до 31 января. Эти изменения вступят в силу в среду, 16 декабря.
"Хотя это кажется довольно долгим периодом, по мнению экспертов, желателен период от 5 до 7 недель, и, на мой взгляд, в таких неопределенных условиях лучше иметь максимальный срок сразу, так сказать", - сказала Шимоните и пояснила, что длительность будет пересмотрена в свете новых обстоятельств.
Более строгие ограничения применяются также к лицам и компаниям, предоставляющим услуги по размещению.
"Помещения, предназначенные для предоставления услуг по размещению на условиях аренды, субаренды могут использоваться только для самоизоляции лиц", - говорится в проекте постановления.
Закрываются и прочие услуги контактного характера, а гостиничные услуги предоставляются только для изоляции.
Также не будут разрешаться занятия индивидуальной физической активностью, однако по-прежнему будут проводиться спортивные мероприятия высокого уровня.
По словам Шимоните, если ситуация улучшится раньше, то может быть рассмотрено смягчение карантинных условий.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что бизнес ждут средства помощи - как действующие, так и новые.
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