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ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига в пятницу на пресс-конференции упомянул, что карантин не действует, значит, его надо ужесточать.
Карантин в Литве предложат продлить до конца года
© DELFI / Andrius Ufartas

Позже он написал в фейсбуке: "Только что с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом мы решили, что меры ужесточения карантина обсудим в понедельник на заседании Комитета по управлению COVID-19. Однозначно обсудим вопрос ужесточения, нынешних мер недостаточно.

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На этот раз, чтобы уменьшить собрания людей, жесткие меры, наподобие тех, что были весной, мы предложим применять везде в местах торговли и предоставления услуг, ужесточим порядок учебного процесса, в сфере культуры.

Ужесточенный режим вступит в силу с 9 декабря. Мы предложим продлить карантин до 31 декабря.

Что касается мер, которые предложим. В магазинах и других местах торговли и предоставления услуг увеличить площадь на 1 человека до 15 кв. м, если площадь всего помещения 10 000 кв. м и меньше, или до 30 кв. м если площадь больше 30 000 кв.

Предлагают ввести дополнительные рекомендации.

Торговым местам, магазинам, рынкам предлагают увеличить количество касс, около кассы должно стоять не больше 5 человек. Из семьи в магазин должен ходить один член.

Не исключены и более жесткие альтернативы.

Первая. 20 кв. м на одного посетителя магазинов или мест предоставления услуг.

Вторая. Как и во время весеннего карантина. Закрытие магазинов, в которых торгуют непродовольственными товарами.

Также предлагают не делать никаких исключений для услуг, связанных с досугом:

– никаких исключений для занятий спортом, кроме профессионального спорта;

– в государственных и муниципальных учреждениях все услуги будут предоставляться только удаленно;

– запрет на посещение музеев, галерей и проведение экскурсий.

Работа учебных учреждений:

– детские сады и дошкольные группы будут работать с учетом всех мер безопасности;

– школьники, как начальные классы, так и старшие, будут работтаь только удаленно, за исключением специализированных школ и учеников специализированных классов;

– неформальное обучение только в удаленном формате или полное его прекращение деятельности;

– неформальное обучение для взрослых - только в удаленном формате, за исключением практических занятий по авиации, мореходству и вождению;

– профессиональное обучение переводится на удаленку.

Кроме того, сегодня подпишу распоряжение, согласно которому маски надо надевать и на рабочих местах, не только во время заседаний, за исключением случаев, если человек в кабинете находится один".

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