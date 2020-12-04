Карантин в Литве предложат продлить до конца года

Позже он написал в фейсбуке: "Только что с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом мы решили, что меры ужесточения карантина обсудим в понедельник на заседании Комитета по управлению COVID-19. Однозначно обсудим вопрос ужесточения, нынешних мер недостаточно.
На этот раз, чтобы уменьшить собрания людей, жесткие меры, наподобие тех, что были весной, мы предложим применять везде в местах торговли и предоставления услуг, ужесточим порядок учебного процесса, в сфере культуры.
Ужесточенный режим вступит в силу с 9 декабря. Мы предложим продлить карантин до 31 декабря.
Что касается мер, которые предложим. В магазинах и других местах торговли и предоставления услуг увеличить площадь на 1 человека до 15 кв. м, если площадь всего помещения 10 000 кв. м и меньше, или до 30 кв. м если площадь больше 30 000 кв.
Предлагают ввести дополнительные рекомендации.
Торговым местам, магазинам, рынкам предлагают увеличить количество касс, около кассы должно стоять не больше 5 человек. Из семьи в магазин должен ходить один член.
Не исключены и более жесткие альтернативы.
Первая. 20 кв. м на одного посетителя магазинов или мест предоставления услуг.
Вторая. Как и во время весеннего карантина. Закрытие магазинов, в которых торгуют непродовольственными товарами.
Также предлагают не делать никаких исключений для услуг, связанных с досугом:
– никаких исключений для занятий спортом, кроме профессионального спорта;
– в государственных и муниципальных учреждениях все услуги будут предоставляться только удаленно;
– запрет на посещение музеев, галерей и проведение экскурсий.
Работа учебных учреждений:
– детские сады и дошкольные группы будут работать с учетом всех мер безопасности;
– школьники, как начальные классы, так и старшие, будут работтаь только удаленно, за исключением специализированных школ и учеников специализированных классов;
– неформальное обучение только в удаленном формате или полное его прекращение деятельности;
– неформальное обучение для взрослых - только в удаленном формате, за исключением практических занятий по авиации, мореходству и вождению;
– профессиональное обучение переводится на удаленку.
Кроме того, сегодня подпишу распоряжение, согласно которому маски надо надевать и на рабочих местах, не только во время заседаний, за исключением случаев, если человек в кабинете находится один".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы не исключает введение чрезвычайного положения в стране (17)
Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что в...
Карантин в Литве предложат продлить до конца года обучение только удаленное (7)
ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига в...
Ситуация с коронавирусом не улучшается, правительство Литвы пересмотрит условия карантина (12)
Ситуация с распространением коронавируса в Литве не...
"Delfi Главное": тюремные университеты, будущее Беларуси и влияние белорусской ситуации на Литву Философы говорят - Ольга Шпарага и Гинтаутас Мажейкис (35)
Как борьба белорусов за свое человеческое достоинство,...
Кибермошенники из России атакуют жителей Литвы, Латвии и Эстонии (19)
Кибермошенники создали видео, в котором...