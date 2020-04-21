По его словам, на том же заседании правительства примут решения о следующем этапе смягчения правил карантина. Это будет связано с дальнейшим расширением услуг и работой бизнеса. Имеют в виду работу уличных кафе, некоторых услуг салонов красоты.
Премьер-министр сказал, что в среду глава Минздрава Аурелиюс Верига представит план возобновления предоставления услуг в таких компаниях. Появится возможность проведения непрофессиональных спортивных занятий на улице.
Сквернялис сказал, что, возможно, решат вопрос посещения библиотек и музеев.
Карантин в Литве был объявлен с 16 марта. Сейчас он действует до 27 апреля. На минувшей неделе начался первый этап смягчения условий карантина. Свою деятельность с тех пор начали магазины непродовольственных товаров, вход в которые ведет не через торговые центры.
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