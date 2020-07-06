Глава Минздрава Аурелиюс Верига намерен распорядиться, чтобы все медучреждения в Литве в июле оказали не меньше 70-80% услуг, которые были оказаны в июле прошлого года.

По словам главы Союза врачей, это решение приведет к серьезным последствиям – учреждения обязаны сохранять установленные ограничения в связи с пандемией.

"В таком масштабе, как до карантина, ни одно медучреждение не сможет это делать. А может, это вообще невозможно", – сказал Дарюс Стапонкус.

Министр заявил, что в таком случае медучреждения должны работать сверхурочно. Такие заявления вызвали у врачей возмущение. Кроме того, медики недовольны тем, что им не доплачивают за работу в опасных условиях.

"Хотелось бы больше помощи от правительства, поскольку учреждения, которые сейчас несут на себе все бремя пандемии, страдают. Они вынуждены из своих ресурсов доплачивать врачам, лечение пациентов также требует средств. Это означает, что тем учреждениям, которые не принимают больных COVID-19, гораздо легче в финансовом плане", – сказал председатель Форума медиков Валдас Печелюнас.