Паневежский центр социальных услуг оказывает части своих клиентов помощь на дому - помогают с уборкой, стиркой, покупкой продуктов. Сейчас работникам центра приходится чаще ходить за покупками для стариков и инвалидов (всего около 100 человек).

"Каждый день 4 экипажа садятся в машины и едут за продуктами гигиеническими товарами, лекарствами для постоянных клиентов и для тех жителей Паневежиса, которые из-за карантина не могут попасть в магазин", – рассказала директор центра Лина Казокене.

С помощью "Продовольственного банка" бесплатно продукты доставляют малоимущим жителям. Однако эти ресурсы быстро иссякают – из-за карантина не состоялась традиционная весенняя акция "Продовольственного банка".

"Полученные в течение такой акции продукты мы раздаем в течение 6 месяцев. Весной есть то, что осталось после осенней акции. Закрома не пополнились весной", – сказала представитель паневежского отделения "Продовольственного банка" Юстина Тубене.

Из-за карантина закрыта и благотворительная столовая Betliejus. 16 марта повара раздали 57 посетителям теплый суп и дали продукты на две недели: мясные консервы, консервированные супы, подсолнечное масло, горошек. Следующие пайки раздали 30 марта.

Работа остановилась и в паневежском Семейном доме. Раньше там днем бесплатно обедали 60 малоимущих паневежцев. Представитель организации И.Забулёните сказала, что жители звонят и спрашивают, когда могут надеяться получить помощь.

По словам представителя отдела образования паневежского муниципалитета Владаса Таучуса, родители детсадовцев. получавших бесплатное питание, раз в неделю приходят за сухими пайками. То же самое и с учениками. Родители смогут забрать пайки в школе. По словам Таучуса, как и прежде бесплатное питание будут получать 1460 детей.